Турция высказалась о возможности переговоров Путина и Трампа

Турция пока не получала сигналов о возможности переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

© Газета.Ru

"Пока никаких конкретных сигналов нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

6 августа Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом. Газета New York Times писала, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе.

По данным источников, вскоре после этого глава Белого дома планирует провести встречу с Путиным и Зеленским. Отмечается, что встречи будут проходить только с участием этих трех лидеров, без европейских коллег. Последние согласились не участвовать в переговорах. 6 августа с официальным визитом в Москву прибыл Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным.

Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.