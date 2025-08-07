Десятки стран столкнулись с повышением пошлин из-за тарифов Трампа

После вступления в силу 7 августа новых тарифов президента США Дональда Трампа десятки стран столкнулись с повышением пошлин на свой экспорт в Америку.

Широкие "взаимные" сборы, объявленные Белым домом неделю назад, как раз перед тем, как должен был истечь предыдущий крайний срок 1 августа, вступили в силу в четверг после полуночи по вашингтонскому времени (7 часов утра мск). Незадолго до полуночи Трамп заявил в социальных сетях, что в результате тарифов в США начнут поступать миллиарды долларов, сообщает Guardian.

"Единственное, что может остановить величие Америки, - это радикальный левый суд, который хочет, чтобы наша страна потерпела неудачу", - написал президент заглавными буквами, ссылаясь на продолжающееся дело в апелляционном суде США, который рассматривает вопрос о том, превысил ли он свои полномочия при введении "взаимных" тарифов.

Ставки варьируются от 41 процента для раздираемой войной Сирии до 10 процентов для Британии и будут применяться в дополнение к обычным тарифам для продукции, импортируемой в США. Например, "взаимный" уровень тарифов для Бразилии составляет 10 процентов, однако их общая ставка достигла 50 процентов после того, как указом в среду Трамп ввел дополнительный сбор в размере 40 процентов, связанный с судебным преследованием бывшего президента страны Жаира Болсонару, которого он называет своим другом и соратником.

Евросоюз является единственным торговым партнером, чья базовая ставка, установленная на уровне 15 процентов после рамочной сделки, достигнутой в ходе переговоров Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы офн дер Ляйен, будет включать предыдущие тарифы. Это означает, что, например, сыры из Франции, которые обычно облагаются ввозными пошлинами в размере 14,9 процентов, будут облагаться налогом по ставке 15, а не 29,9 процентов, как для этой продукции из ряда других стран.

Тарифная ставка для Индии в размере 25 процентов может вырасти в общей сложности до 50 процентов после того, как Трамп подписал накануне указ о введении дополнительного сбора в ответ на покупку страной нефти из России. У Дели есть 21 день, чтобы ответить. Трамп пригрозил использовать ту же тактику в отношении других стран, которые поставляют продукцию в Россию, сообщает Associated Press. С момента объявления Трампа о введении тарифов с 7 августа правительства по всему миру пытаются заключить сделки по предотвращению пограничных налогов, которые, как они опасаются, могут отпугнуть инвесторов и привести к потере рабочих мест.

Трамп впервые обнародовал ряд тарифов для конкретных стран 2 апреля, в дату, которую он назвал "днем освобождения", заявив, что остальной мир грабил США на протяжении десятилетий. После 90-дневной паузы, объявленной неделей позже, и еще одного четырехнедельного торгового перемирия, объявленного 7 июля, он подтвердил новый набор ставок в прошлую пятницу. Некоторые торговые партнеры добились сокращения путем переговоров или заключения сделок, в том числе Британия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Япония, Южная Корея, Пакистан и ЕС.

Другие страны ведут переговоры о тарифах. Канада столкнулась с повышением тарифных ставок до 35 процентов, в то время как Мексика избежала повышения с 25 процентов в тот же день после того, как ей было предоставлено 90-дневное продление моратория на введение тарифов. Китай столкнулся с 30-процентной ставкой, в то время как переговоры продолжаются до 12 августа. В среду Трамп также предупредил, что США введут тариф в размере около 100 процентов на полупроводниковые чипы, импортируемые из стран, которые не производят их в Америке или не планируют это делать.