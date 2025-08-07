Виллу Зеленского в Италии сняли с продажи

Элитную виллу Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми сняли с продажи, при этом в настоящий момент она никому не сдаётся, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу местного риелторского агентства.

«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — сказала риелтор.

По её словам, сейчас на вилле никто не живет.

Представитель риелторского агентства при этом отказалась уточнить, когда виллу сняли с продажи и доступна ли она для аренды.

На Украине заговорили о скором бегстве Зеленского

В марте директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник посоветовал Зеленскому искать убежище в одной из европейских стран.

В феврале Telegram-канал Mash писал, что стоимость виллы Зеленского в Италии снизилась до €2,5 млн из-за того, что её не могут продать с 2021 года.