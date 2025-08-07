Официальный представитель МИД России Мария Захарова своей остроумной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон. Об этом сообщает китайское интернет-издание Baijiahao.

Китайские журналисты назвали вопиющей наглостью предложение американского подполковника Джеффри Фрица выкупить за $15 млрд принадлежащие России Командорские острова. Достойный ответ Москвы не заставил себя ждать. После него в Соединенных Штатах пропало желание говорить о Командорских островах. Официальный представитель МИД РФ заявила, что если Фриц имеет такие деньги, то почему бы ему не потратить их на то, чтобы сделать Америку снова великой.

Она предложила американскому офицеру погасить хотя бы часть превысившего $36 трлн государственного долга США. По мнению китайских журналистов, такой шуткой Захарова задела одно из самых уязвимых мест Соединенных Штатов. В Пекине отметили, что ироничное замечание Захаровой, судя по всему, вызвало смущение в США, и там быстро свернули тему Командорских островов. 29 июля Фриц предложил властям США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия Китая в регионе.

По мнению офицера, Соединенным Штатам в рамках этой потенциальной сделки необходимо купить не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру. Благодаря такому приобретению исключительная экономическая зона страны увеличится на 3,8%.