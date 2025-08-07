В США допустили срыв сделок с Россией по одной причине

Россия и Соединенные Штаты Америки могут прийти к соглашению, однако Киев не заинтересован в каких-либо договоренностях. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.

Он заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатии.

«Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет», — добавил эксперт, отметив, что это вызывает уважение у президента США Дональда Трампа.

По мнению Риттера, сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в РФ это подтвердил.

Как считает аналитик, Штатам и России довольно легко найти общий язык. Проблемы вызывает Киев и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не признают реалий и не хотят принимать никакие условия.

«Кроме того, теперь США должны оказать давление на Украину, чтобы там приняли неизбежное. Все закончится, как только им скажут из Вашингтона, что они проиграли, и ничего уже не изменится», — высказался эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Россия после переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом стала больше настроена на прекращение огня на Украине.