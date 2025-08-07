Трамп заявил о серьёзных переговорах об урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против России заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся «серьёзные».

«Мы приближаемся к этому, но у нас сейчас идут очень серьёзные переговоры», — цитирует политика РИА Новости.

Также Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться очень скоро.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Трамп в ближайшие дни может провести телефонный разговор с Путиным.