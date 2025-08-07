Глава Apple Тим Кук заявил, что стёкла iPhone будут делать в США

Глава Apple Тим Кук на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в Соединённых Штатах.

«Впервые: каждый новый iPhone, абсолютно каждые новые Apple Watch, проданные где угодно в мире, будут содержать стеклянное покрытие, сделанное в Кентукки», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил Apple пошлинами, если она будет производить iPhone не в США.

Также сообщалось, что новый складной iPhone будет стоить $1999 и выйдет в 2026 году.