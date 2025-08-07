МИД Армении снял с должности почетного консула в Екатеринбурге Спартакяна

Армения освободила от должности почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, раскритиковавшего Ереван из-за позиции по Армянской апостольской церкви. Об этом сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на армянский МИД.

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Такое решение в МИД Армении не объяснили.

28 июля агентство URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что Спартакяна намерены лишать дипломатического статуса в связи с тем, что он несогласен с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом миллиардера Самвела Карапетяна, который поддержал церковь.

Спартакян вырос в Екатеринбурге, закончил Уральский федеральный университет имени Ельцина. Его назначили почетным консулом в 2018 году. Агентству бывший консул Армении заявил, что остается жить в Екатеринбурге.