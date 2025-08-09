Трамп заявил, что Путину нравится Уиткофф

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

«Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — высказался президент.

Он не стал ответчать на вопрос, была ли вручена Уиткоффу какая-либо награда со стороны Путина во время его недавнего визита в Москву.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф провел очень продуктивные переговоры с Путиным, был достигнут большой прогресс. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».