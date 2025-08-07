В КНР из-за вируса чикунгунья вводят COVID-ограничения

Более 10 тыс. случаев заражения вирусом чикунгунья зафиксировано в Китае, 70% из которых зарегистрированы в городе Фошань в провинции Гуандун. В связи с этим там ввели часть ограничений, которые действовали во времена пандемии COVID-19.

Как утверждает Daily Mail, в частности, здесь при покупке в аптеках лекарств, облегчающих симптомы болезни, нужно предъявлять документы, а сведения о покупателях передаются в санитарные службы. Кроме того, некоторые города в других провинциях установили ограничения для прибывающих из Фошаня.

Уточняется, что из-за дождей и тёплой погоды в провинции активно размножаются комары — переносчики указанной инфекции. При этом подчёркивается, что летальных исходов нет.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о рисках завоза в Россию лихорадки чикунгунья.

Также сообщалось, что во Франции и в Италии были обнаружены случаи местной передачи чикунгуньи.