7 августа: какой праздник отмечают в России и мире

7 августа в России отмечают Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и День подразделений оперативно-разыскной информации. В мире празднуют Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa и Международный день маяка. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и инфopмaции пpи ФCO ΡФ

Праздник посвящен одной из самых секретных российских спецслужб. Главная задача таких специалистов — обеспечить конфиденциальную связь дипломатам, членам правительства и президенту. Это ведомство создает условия для телефонных переговоров первых лиц и отвечает за сохранность сведений государственной важности.

Годом учреждения Службы считается 1928-й, когда в СССР появилась первая система правительственной связи. Однако 7 августа отмечается годовщина вхождения ведомства в состав ФСО — случилось это в 2004 году.

День подразделений оперативно-разыскной информации МВД

Профессиональный праздник правоохранителей, которые собирают и анализируют информацию о преступлениях, РФ было создано 7 августа 2001 года.

Работа служащих подразделений ОРИ в первую очередь связана с цифровыми технологиями. Несмотря на то что современные разработки во многом упрощают задачу, специалисты ОРИ отличаются внимательностью и умением работать с большими объемами данных, ведь от их работы напрямую зависит ход расследования.

Праздники в мире

Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa

Праздник был Греции и Риме, способные своим словом влиять на государственные решения. Искусство речи продолжало развиваться также в Средние века и эпоху Возрождения, со временем превращаясь в один из важнейших инструментов политиков, ученых и религиозных деятелей.

День маяка

Праздник был США, в 1989 году, чтобы отметить важную роль маяков в безопасности судоходства. Испокон веков эти сооружения указывали морякам безопасный путь домой. Самым известным в истории считается Александрийский маяк, построенный в III веке до нашей эры. Старейший из дошедших до наших дней — маяк Ла-Корунья в Испании, который построили в 20 году до нашей эры.

С развитием технологий навигация стала более автоматизированной, и многие маяки утратили свою роль. Сейчас в мире насчитывается не более полутора тысяч действующих сооружений. Однако многие страны принимают законы, защищающие сохранность исторических маяков — в прошлом спасших жизни сотен мореплавателей.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 августа

День собирания звезд; Дeнь ocoбeннo нeлeпoй упaкoвки; День малины со сливками в США; День ручного ткацкого станка в Индии; День независимости в Кoт-д`Ивуapе.

Какой церковный праздник 7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Праведные Анна и Иоаким Назарете до глубокой старости. Всю жизнь они терпели насмешки и унижения из-за отсутствия у них детей. Однажды Иоаким поехал в Иерусалим, чтобы принести Богу дары. Однако их отверг священник, сказав, что не примет жертву от бездетного мужчины.

Тогда опечаленный старец поселился в пустынном месте, где начал молиться Господу о даровании детей, а его супруга возносила молитвы в стенах города. После 40 дней усердной молитвы, Ангел возвестил о том, что у Иоакима и Анны родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Вскоре после рождения Девы Марии, Анна отошла к богу, немного не дожив до 80 лет.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 августа

День памяти преподобной Евпраксии Константинопольской; День памяти преподобного Макария Желтоводского; День памяти V Вселенского Собора День памяти священномученика Николая Удинцева; День памяти священномученика Александра Сахарова; День памяти исповедницы Ираиды Тиховой; День памяти святой Олимпиады.

Приметы на 7 августа

Холодное утро 7 августа — к морозной зиме; Дожди в этот день предвещают снежную, теплую зиму; Торговаться 7 августа — к неудачным покупкам и плохим продажам; Употреблять мясные продукты — девять дней будет болеть живот; Иней на окнах — к ранним морозам.

Кто родился 7 августа

Шарлиз Терон — американская актриса, ставшая популярной после выхода фильмов «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов». Также она снялась в популярных картинах, «Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Взрывная блондинка», «Форсаж 8» и других.

Дэвид Духовны — американский актер, продюсер и сценарист. Широкую известно получил, сыграв роль агента ФБР Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в телесериале «Блудливая Калифорния». За съемки в этих проектах артист был удостоен премии «Золотой глобус».

Кто еще родился 7 августа

София Ротару (78 лет) — советская и украинская эстрадная певица; Валерий Газзаев (71 год) — советский футболист, футбольный тренер и политический деятель; Михаил «Горшок» Горшенев (1973-2013) — рок-музыкант, основатель панк-рок-группы «Король и Шут»; Федор Шехтель (1859-1926) — русский архитектор, живописец и график.