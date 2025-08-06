Трамп захотел встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Глава США Дональд Трамп намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Владимиром Зеленским, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Собеседник газеты пояснил, что Трамп раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в среду, 6 августа.

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В беседе, по его данным, участвовали премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент США, госсекретарь США.

По словам источника, возможные встречи будут проходить без участия европейских коллег.

Напомним, что Трамп ранее провел встречу с Зеленским в Риме. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался присоединиться к беседующим, но глава США не позволил ему это сделать.