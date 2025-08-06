В Иране заявили об установлении Израилем контроля над Азербайджаном

Израиль установил полный контроль над Азербайджаном, рассказал представитель верховного лидера Ирана в корпусе «Ашура» в Тебризе Абдоларахим Сараи. Об этом пишет Tasnim.

По его мнению, широкое присутствие Израиля в Азербайджане представляет угрозу для безопасности и независимости как самой страны, так и соседних государств.

Сараи уточнил, что самолёты из Израиля регулярно летают в недавно построенный аэропорт на иранской границе.

Представитель верховного лидера отметил, что Иран всегда подчеркивает важность сохранения своей безопасности и территориальной целостности и будет противостоять любым деструктивным действиям.

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Ранее сообщалось, что юбилейная (70-я) конференция европейских раввинов (CER) состоится в Баку 4–6 ноября. В ней планируют участвовать порядка 500 человек.

На повестке форума — ключевые вызовы и возможности современности. В частности, будет рассмотрен вопрос о возможном присоединении Баку к Авраамовым соглашениям, в рамках которых Израиль подписал мирные договоры с четырьмя арабскими странами.