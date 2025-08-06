В Китае заявили о решающем этапе урегулирования конфликта на Украине

С началом российско-украинских переговоров процесс урегулирования военного конфликта между государствами вступает в решающий этап. Об этом в среду, 6 августа, заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

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— Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап, — высказался глава китайской дипломатии.

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

В тот же день он провел переговоры с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом и обсудил с ним завершение украинского кризиса, передает сайт МИД Китая.

Утром 6 августа спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры продлились около трех часов. По итогам встречи глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник провел «очень продуктивную» встречу с российским лидером. Американский президент добавил, что стороны достигли большого прогресса.

По словам политолога Сергея Маркова, в ходе переговоров Путин и Уиткофф могли договориться о перемирии в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации на Украине.