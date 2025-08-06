Уиткоффа на переговорах с Путиным вновь сопровождал личный переводчик

Спецпосланник США Стивен Уиткофф вновь пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в сопровождении личного переводчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Телеканал напомнил, что впервые Уиткофф привел с собой личного переводчика на прошлой встрече с Путиным, которая была 25 апреля. При этом до этого спецпосланника в контактах с российскими представителями сопровождали специалисты РФ.

«Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица», — отметили в CNN.

Напомним, что спецпосланник прилетел в Москву рано утром 6 августа. Это стало пятым его визитом в РФ в 2025 году. В ходе него Уиткофф встретился с Путиным, их переговоры продлились примерно три часа.