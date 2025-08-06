Зеленский высказался о позиции РФ по прекращению огня

Россия теперь якобы больше настроена на прекращение огня на территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя свой разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, передает «Интерфакс-Украина».

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«Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни Соединенные Штаты», — сказал украинский лидер.

Утром 6 августа в Москву с визитом прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе поездки он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились около трех часов.

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом

Вечером 6 августа Трамп заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс». По его словам, он проинформировал о результатах встречи некоторых союзников в Европе.

Позже американский лидер провел телефонный разговор с Зеленским. В нем принимали участие европейские лидеры. Президент Украины рассказал, что в ходе беседы обсуждалось то, что было озвучено в Москве на встрече спецпосланника США с президентом РФ.

Ранее в России назвали три пути для Трампа после визита Уиткоффа.