Статья о выступлениях Владимира и Елены Зеленских на выставке ЭКСПО в японской Осаке, опубликованная на портале Yahoo News Japan, собрала большое количество негативных комментариев.

Напомним, что украинский лидер выразил надежду на участие Японии в восстановлении Украины после конфликта, а его супруга заявила, что Киев продолжает бороться за свободу своего народа, национальную идентичность и ряд других важных институтов.

«Разве Всемирная выставка — это пропагандистская площадка? Вообще-то ЭКСПО не предназначена для использования в политических целях, может, не надо превращать ее в рупор для агитации и запудривания мозгов! Как это вообще допустили?», — задали риторические вопросы читатели.

Подписчики подчеркнули, что Зеленский относится к тем политикам, «кому война что мать родна». Они добавили, что украинский лидер пойдет на что угодно, лишь бы заработать жене денег на «брендовое шмотье».

«Похоже, первая леди Украины вовсе не настроена на перемирие. Она, как и ее супруг, выступает за продолжение боевых действий. Что ж, дадим им веревку, чтобы повесились сами», — предложили комментаторы.

Читатели поинтересовались тем, что является ли выплата пенсий и зарплат украинским бюджетникам западными странами неотъемлемой частью идентичности «гордого народа».