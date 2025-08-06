Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Уиткоффа в Москву», — написал он.

Зеленский также подчеркнул, что в разговоре приняли участие европейские лидеры.

5 августа украинский лидер также созвонился с Трампом. Он отметил, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать.