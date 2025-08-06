США в пятницу введут вторичные антироссийские санкции

США намерены ввести в пятницу, 8 августа, вторичные санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Американский чиновник заявил, что санкции будут введены несмотря на визит Стива Уиткоффа в Москву. В Вашингтоне подчеркнули, что его консультация с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".

Названо опасное для США последствие антироссийских санкций

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для импортируемых из Индии товаров из-за поставок в страну российской нефти. В указе оговаривается возможность введения новых пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть.