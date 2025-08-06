Племянница Трампа сделала неожиданное заявление о состоянии дяди

Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, признала, что у ее дяди наблюдается «умственный упадок», его состояние ухудшается каждый день. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Девушка отметила, что в последние дни американский лидер сделал несколько очень странных высказываний, в частности, раскрыл план по высадке на Луну. Кроме того, он ходил по крыше Белого дома и искал место для установки ракетных комплексов.

«Мы все привыкли к тому, что каждый раз, когда Дональд спотыкается, бредит, забывает имена людей, уходит со сцены или просто вытаскивает выдуманные факты из воздуха, другими словами, ложь, люди выдают это за то, что это просто забавные маленькие причуды их дорогого лидера», — пояснила Мэри.

По ее мнению, у президента также наблюдаются психологические, эмоциональные проблемы и снижение когнитивных способностей. Таким образом, констатировала она, у Трампа, также, как и у его предшественника, развивается деменция.