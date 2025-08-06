Трамп заявил о намерении работать над миром на Украине в ближайшие дни

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением украинского конфликта. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

«Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что на встрече его спецпредставителя Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс.

Также он назвал состоявшуюся встречу высоко продуктивной.