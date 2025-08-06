В Китае зарегистрировали более 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья, который распространяется через комаров. Об этом сообщает LadBible.

Согласно имеющейся информации, все случаи заражения были обнаружены в провинции Гуандун. В данный момент местные власти предпринимают меры, которые напоминают антиковидные ограничения.

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Очагом новой инфекции стал десятимиллионный город Фошань. Симптомы болезни — лихорадка и сильная боль в суставах. По сообщению китайских властей, пока у всех зараженных наблюдаются симптомы в мягкой форме, а подавляющее большинство больных выписывают из больниц в течение недели. Впрочем, всех граждан с подозрением на заражение призывают немедленно пойти в ближайшую больницу.

В качестве меры борьбы с распространением вируса, власти Китая начали обработку водоемов, а также кампанию против застоявшейся воды, которая является местом роста личинок комаров. В некоторых городах вводят штрафы для тех, кто не избавляется от подобной воды, а также 14-дневный карантин для тех, кто посещал Фошань.