В Газе призвали прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха из-за жертв

В МВД сектора Газа призвали прекратить сброс гуманитарной помощи над анклавом, поскольку это только усугубляет ситуацию и приводит к росту количества жертв среди мирного населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МВД Газы отметили, что количество пострадавших растет «в результате создающейся давки при попытках получить помощь». Более того в некоторых случаях зафиксированы погибшие.

«Более того, контейнеры приземляются на жилые дома и палаточные городки, среди жертв в том числе женщины и дети», — добавили там, указав, что в связи с нехваткой еды в Газе такая доставка помощи становится причиной хаоса и роста жертв.

На этом фоне в МВД подчеркнули, что единственным способом прекратить гуманитарный кризис в анклаве является открытие всех КПП с целью бесперебойного потока продовольствия и помощи.