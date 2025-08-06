Администрация США намекнула на негативный исход приезда Уиткоффа в Россию

Вашингтон может сделать негативное заявление по итогам визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию. Подобное допустил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — отметил глава Госдепартамента США.

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

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Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата в России с начала 2025 года. Рубио созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву.

Встреча продолжалась около трех часов, передает «Национальная служба новостей». Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, а также обсудили актуальные вооруженные конфликты. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные, передает RT.