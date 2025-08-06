Раскрыта миссия Трампа на Кавказе

Вопросы стабильности на Кавказе всегда должны решаться с учетом интересов России, рассказал журналистам член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет News.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что желает взять на себя роль посредника в мирном диалоге Армении и Азербайджана.

Парламентарий подчеркнул, что Россия свои интересы в ключевом макрорегионе «никому не отдаст и не уступит».

Трамп назвал Россию якобы чрезвычайной угрозой США

«Пусть они [США] обратят внимание, что несмотря на любые резкие заявления, которые звучат с разных сторон по поводу Кавказа, мы сегодня придерживаемся политики того, что локальные конфликты, недоговоренности должны уйти в прошлое, и вопросы стабильности на Кавказе, конечно, всегда будут решаться с учетом интересов России», — отметил Шхагошев.

Депутат заметил, что Россия будет заниматься ситуацией на Кавказе с учетом всех сторон, не вмешиваясь во внутренние дела.

РФ видит приоритетом глобальную безопасность в этом регионе, констатировал политик.