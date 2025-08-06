В МИД Индии жестко ответили на пошлины Трампа из-за российской нефти

Индия примет все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя введение США дополнительных пошлин на индийские товары, пишет РИА Новости.

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«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии. <...> Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — отметил Джайсвал.

Он добавил, что эти действия президента США Дональда Трампа «несправедливы, необоснованны и неразумны».

В США уточнили термин «российская нефть»

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии.

4 августа Трамп сообщил, что намерен значительно повысить пошлины на товары Индии из-за импорта и перепродажи ею российской нефти. Он подчеркнул, что страна не только закупает огромные объемы нефти у РФ, но и продает большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

В Financial Times отметили, что из-за угроз Трампа Индия столкнулась с дилеммой: уступить и перестать покупать у России нефть или смириться с пошлинами.