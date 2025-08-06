Трамп назвал Россию якобы чрезвычайной угрозой США

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Россия якобы представляет «чрезвычайную угрозу» для США. Об этом Дональда Трампа, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Трамп назвал Россию якобы чрезвычайной угрозой США
© Global Look Press

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — отмечается в документе.

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Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

Кроме того, в Белом доме добавили, что власти США оставляют за собой право распространить таможенные тарифы, введенные в отношении индийских товаров, на продукцию из всех стран, которые продолжают закупать сырье из России вопреки предостережениям американского лидера.