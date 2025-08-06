В США раскрыли, как из-за плана Трампа могут пострадать 1,4 млн женщин в мире

План администрации президента США Дональда Трампа по уничтожению склада с контрацептивами может серьезно навредить людям по всему миру, оставив более 1,4 миллиона человек без средств репродуктивного здоровья. Об этом пишет Independent, ссылаясь на отчет Международной федерации планируемого родительства (IPPF).

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Издание отмечает, что в результате подобных действий ожидается на 174 тысячи больше нежелательных беременностей и 56 тысяч небезопасных абортов.

«Без этих контрацептивов женщины и девочки не могут выбирать, как защитить себя», — заявила координатор проекта в НПО по сексуальному и репродуктивному здоровью «Умати» в Танзании, доктор Бакари Омари.

Издание обращает внимание, что в Танзании планируется сжечь миллион инъекционных контрацептивов и более 350 тысяч имплантатов — почти треть необходимых на год средств репродуктивного здоровья.

По информации Independent, этот план администрации президента США является частью широкомасштабного сокращения помощи иностранным государствам, включая прекращение поставок противозачаточных средств странам с низким уровнем дохода. Как заявил неназванный представитель Госдепартамента, США «избежали дополнительных расходов налогоплательщиков в размере $34,1 млн, договорившись о бесплатной отмене заказов, находящихся в процессе выполнения».

IPPF также заявила, что предложения организации взять на себя расходы по безвозмездной передаче контрацептивов, включая таблетки, имплантаты и инъекции, вместо того, чтобы позволить их уничтожить, были отклонены.

В июне палата представителей конгресса США поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.