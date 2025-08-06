Президент США Дональд Трамп назвал встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и лидера России Владимира Путина «высоко продуктивной». Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

По словам Трампа, Уиткофф и Путин достигли «большого прогресса» на переговорах.

«Мой специальный посланник только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России», — написал он.

Также президент США сообщил, что проинформировал некоторых европейских союзников о результатах переговоров в Москве. Трамп указал, что все стороны выразили согласие с необходимостью завершить конфликт.

«Мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — заключил он.

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Встреча Путина и Уиткоффа продлилась примерно три часа. Это стало пятым визитом спецпосланника в РФ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи заявил, что Путин «передал Трампу некоторые сигналы» по урегулированию конфликта на Украине.