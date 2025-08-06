Популярность президента Украины среди жителей США связана с «медийной накачкой» американцев, начавшейся в 2022 году. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя результаты исследования организации по изучению общественного мнения Gallup.

Исследование Gallup ранее показало, что американцы относятся к Владимиру Зеленскому лучше, чем к собственному руководителю Дональду Трампу. Украинский президент занимает второе место в списке лидеров по уровню одобрения. Его опередил папа Римский Лев XIV. Позитивно относятся к президенту Украины 45%, негативно — 34% жителей США.

У Зеленского в США была мощная медийная накачка. При этом только после начала СВО американцы узнали, кто он такой и где вообще находится Украина. А результаты данного исследования свидетельствуют лишь о том, что он просто знаком людям в США, а не о том, что, к примеру, они стали бы за него голосовать при наличии такой возможности… Результаты подобных исследований плавающие. Их фигуранты то поднимаются вверх, то опускаются в низ. Поэтому такие рейтинги не влияют на принятие руководством США политических решений. И Дональд Трамп не будет на них опираться при принятии решений по Украине. Однако подобный рейтинг – это элемент информационно-психологического давления – как внутри США, так и на мировую общественность. И все это результат целенаправленной каждодневной информационной накачки, начавшейся в 2022 году. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее издание The European Conservative сообщило, что общественные настроения на Украине по отношению к боевым действиям и администрации Зеленского меняются быстрее, чем Киев успевает должным образом отреагировать.