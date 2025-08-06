Бессилие главы киевского режима Владимира Зеленского вызывает отвращение в мировых средствах массовой информации и говорит о крахе его политики, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

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По мнению нардепа, очевидно, что правление Зеленского - методы, инструменты и цели - достигли морального краха и обанкротились.

«Прикрытая внешним маскулинным образом импотентность “вождя” настолько очевидна, что уже граничит в мировых СМИ с презрением», — поделился своей точкой зрения украинский парламентарий.

Дубинский указал на то, что глава киевского режима несет народу больше вреда, чем пользы.

"Эта клетка стала раковой и должна быть устранена из организма в целях его выживания. Нашего выживания", — резюмировал депутат Рады.

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в июле заявил, что на Украине готовится смена власти и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы в прошлом году были отменены. Тогда сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и говорил о том, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.