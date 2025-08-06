Пока вы не уснули: встреча Путина и Уиткоффа и самолет-разведчик у ядерных баз РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле завершилась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле завершилась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Об этом сообщили в Кремле.

Беседа продолжалась около трёх часов.

Ранее появились кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле.

Читать новость полностью

США направили самолет к российским ядерным базам

© Wikipedia

Соединенные Штаты направили самолет-разведчик американских Военно-воздушных сил (ВВС США) Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области.

«Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии», — пишет издание, ссылая на данные портала Flightradar24.

Читать новость полностью

Массовые волнения мигрантов вспыхнули в российском городе

В Перми вспыхнули мигрантские волнения. Толпы иностранцев вышли на улицы российского региона и начали устраивать массовые беспорядки.

Ситуация развернулась в правобережном микрорайоне Новый Крым. Беспорядки устроили иностранцы, работающие на местном пороховом заводе. Как сообщает «Русская община», сами они проживают в местном детском саду и профилактории.

Читать новость полностью

СМИ: Трамп пошел на эскалацию с РФ из-за секс-скандала

Президент США Дональд Трамп приводит к новой эскалации с Россией из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна и документов по его делу. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Напомним, что «файлы Эпштейна» — документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В них фигурируют имена известных политиков, которые якобы посещали его остров и имели связи с девушками. В преддверии выборов 2016 года Трамп обещал обнародовать документы, однако после победы в 2024 году многие материалы были засекречены — это породило слухи о возможной связи политика с Эпштейном и его окружением.

Читать новость полностью

Украина и ЕС тайно заключили сделку

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не исключил заключения между представителями ЕС и Украины сделки. По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) «не будут трогать ближайшее окружение Зеленского, а тот не станет мешать другим расследованиям», передает РИА Новости.

Читать новость полностью

В России раскрыли происхождение таинственного «инопланетного корабля»

Во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет, а к Земле приближается межзвёздный объект естественного происхождения, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН.

Ученый из Гарварда Ави Лёб ранее заявил, что таинственный межзвездный объект, который пролетает через Солнечную систему, достигнет Земли уже в этом году. Слова ученого приводит издание Daily Mail. По его словам, это произойдет в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Кроме того, как говорит Лёб, объект может оказаться инопланетным кораблем. Если это так, то он может нести зонд или даже оружие, отмечает ученый. Предполагается, что этот объект достигает очень большого размера. Ионин призвал не верить подобным рассуждениям.

Читать новость полностью

В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о завершении конфликта

Замглавы Офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к долгому конфликту, пишет "Страна.ua".

"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится", — поделилась своей точкой зрения она.

Читать новость полностью

Черчесов стал главным тренером «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ахмат», сообщает пресс‑служба грозненского футбольного клуба.

Как ранее сообщил «Матч ТВ» генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, соглашение с 61‑летним специалистом рассчитано на три года.

Во вторник «Ахмат» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Сторожуком и его штабом. Под его руководством в сезоне‑2025/26 команда потерпела четыре поражения в четырех матчах.

Читать новость полностью

Стали известны выплаты украинским беженцам в Европе

Бельгия предоставляет украинским беженцам самые высокие в Европе ежемесячные выплаты — до €1100 на человека. Такие данные приводит Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) (DW) по итогам анализа систем поддержки в шести странах ЕС.

Согласно исследованию, одинокие взрослые беженцы в Бельгии получают €1100 в месяц, бесплатную медицинскую страховку, а также право на государственное жилье.

Читать новость полностью

Цена Аи-95 на бирже обновила рекорд третий день подряд

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" впервые поднялась выше 78 тыс. рублей за тонну и обновляет рекорд третий день подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла в среду на 1,09%, до 78,816 тыс. рублей за тонну, что является максимальным значением за всю историю торгов. Этот вид топлива обновляет ценовой рекорд третий торговый день подряд.

Читать новость полностью