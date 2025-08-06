Власти Румынии ввели чрезвычайное положение в сфере энергетики после того, как в поставленной из Азербайджана нефти были обнаружены опасные примеси. В условиях этого режима национальная компания OMV Petrom получила разрешение временно использовать государственные запасы углеводородов. Министерство энергетики страны пояснило, что подобные резервы можно задействовать лишь при официальном объявлении ЧС и после информирования энергетической комиссии.

Еврокомиссия официально поддержала решение Бухареста, отметив его важность для стабилизации ситуации не только в Румынии, но и в соседних странах. Эксперты установили, что речь идёт о крупной партии сырья — порядка 92 тысяч тонн, в составе которой обнаружены опасные хлорорганические вещества.

Политолог Вадим Сипров указал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев оказался в крайне затруднительном положении. По его мнению, основной удар придётся не по самому лидеру, а по азербайджанским нефтяным магнатам, тесно связанным с силами, толкавшими страну на дистанцирование от России. Сипров также выразил сомнение в том, что загрязнение нефти произошло случайно, подчеркнув, что при подобных объёмах — эквивалентных двум полным нефтяным танкерам или 38 железнодорожным составам — невозможно не зафиксировать проблему на более ранних этапах транспортировки. Он счёл, что обнаружение загрязнения лишь на конечной стадии почти невероятно, фактически исключая вариант простой технической ошибки. Об этом сообщает издание «Царьград».

Сипров также поднял вопрос о том, кому могла быть выгодна подобная провокация и кто мог за ней стоять. Он указал, что Москва вряд ли имеет отношение к произошедшему, ведь Румыния, как член НАТО, строго ориентируется на западную политику. По его мнению, Россия не располагает реальными рычагами влияния в этом направлении. Аналитик добавил, что в последние месяцы Запад начал терять прежнюю монолитность, и вполне возможно, что британские структуры, ранее контролировавшие политические процессы в Азербайджане, столкнулись с усилением соперников.

Развивая мысль, Сипров признался, что у него нет твёрдых доказательств того, что к инциденту причастны Соединённые Штаты. Однако он отметил: если исключить все прочие версии, то, по логике, круг сужается именно до американцев. По мнению политолога, остаётся неясным, что именно могло побудить США «охладить пыл» бакинского руководства, но он не исключил, что причиной могли стать коммерческие интересы американских нефтяных корпораций.

Вполне вероятно, считает эксперт, что речь идёт о попытке вытеснения конкурента с европейского рынка и усиления позиций собственных энергоносителей — как сырой нефти, так и переработанных нефтепродуктов. По его словам, нельзя исключать, что американская сторона решила применить такой способ давления, используя экономическую конкуренцию как инструмент политического влияния.

Алиев впервые открыто поддержал Украину

Политический аналитик выразил мнение, что для Москвы происходящее открывает серьезные стратегические перспективы. Он предположил, что власти Азербайджана могут воспринять возникший инцидент как предупреждение, заставляющее их более осторожно подходить к действиям, способным нанести ущерб российским интересам. По оценке эксперта, главная интрига ситуации заключается в том, что она разворачивается ещё до того, как истёк срок последнего предупреждения, озвученного Дональдом Трампом.

Сипров также отметил, что в условиях текущей международной конфигурации Россия и Соединённые Штаты, несмотря на разногласия, всё чаще обнаруживают точки соприкосновения в своих интересах. Он связал это с тем, что у обеих сторон есть общий противник на геополитической арене — евроатлантические элиты, продвигающие глобалистскую повестку. По его словам, хотя последствия для этих кругов пока кажутся незначительными, всё указывает на то, что это только начало более масштабных перемен.

Напомним, после ликвидации этнической преступной группировки в Екатеринбурге, которая, по данным силовиков, имела корни в Закавказье, азербайджанские власти внезапно активизировали антироссийскую риторику, явно следуя украинским пропагандистским шаблонам. На этом фоне в Баку стали последовательно отменять мероприятия, связанные с русской культурой, а затем — и вовсе задержали группу российских журналистов вместе с ещё восемью гражданами России. Против задержанных выдвинули абсурдные обвинения — от создания организованной преступной структуры до торговли наркотиками и киберпреступности, включая якобы поставки запрещённых веществ в Иран через онлайн-платформы.

Следом за этим президент Азербайджана Ильхам Алиев пошёл на демонстративные шаги по разрыву связей с Москвой — начиная с обвинений в «оккупации», заканчивая развертыванием у себя военного производства в пользу ВСУ. Более того, он стал конкурировать с Россией в энергетическом секторе, поставляя сырьё в Европу и, как полагают аналитики, на Украину. Напряжённость между странами растёт, усугубляясь тем, что азербайджанский бизнес в РФ остаётся весьма влиятельным.

На фоне этой эскалации Москва, судя по всему, начала применять более жёсткий подход. Один из первых недвусмысленных сигналов был нанесён по газовой инфраструктуре, связывающей Азербайджан и Украину. Удар по компрессорной станции «Орловка», расположенной рядом с румынской границей, стал не только ощутимым ударом по энергетике киевского режима, но и чётким посланием Баку: политика в угоду Западу будет иметь последствия. По мнению обозревателя Руслана Осташко, этот шаг стал символическим началом прямого ответа России на игру Азербайджана против своих интересов.