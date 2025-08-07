СМИ: Госдеп в докладе о правах человека смягчит риторику в отношении РФ

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора.

Об этом пишет газета The Washington Post, утверждая, что посвящённые этим странам разделы стали «существенно короче», чем в прошлогоднем докладе, подготовленном администрацией экс-президента Джо Байдена.

«Доклад о правах человека за 2024 год был переработан таким образом, чтобы исключить дублирование, сделать его более удобным для чтения и лучше соответствовать законодательному мандату, лежащему в основе доклада», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

Глава Белого дома Дональд Трамп при этом пообещал ввести больше санкций против торговых партнёров России.