СМИ: Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу Елизаветы II

Британский принц Эндрю приглашал американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна в объединенную великую ложу Англии на королевских скачках в Аскоте, где была королева Елизавета II.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета Mirror.

— Принц Эндрю приветствовал Джеффри Эпштейна в королевской ложе на скачках в Аскоте вместе с ее величеством королевой, — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что доказательством этого приглашения стала фотография, сделанная в июне 2000 года во время королевских скачек в Аскоте: на снимке запечатлены Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл в ложе. Доступ к ней был только у членов королевской семьи и их гостей.

Позднее эту фотографию нашли во время обысков частного дома Эпштейна на Манхэттене. По данным журналистов, решение принца Эндрю пригласить финансиста нанесло еще больший ущерб репутации королевской семьи, передает газета.

В тот же день в СМИ появились фотографии манхэттенской квартиры Джеффри Эпштейна. Там, помимо сотен снимков с мировыми лидерами и знаменитостями, нашли десятки глазных протезов в рамках, развешанных вдоль входа, статую женщины в свадебном платье на канате и долларовую купюру с подписью миллиардера Билла Гейтса и надписью «Я был не прав».