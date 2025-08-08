В Израиле опровергли крики Трампа на Нетаньяху

Власти Израиля опровергли информацию о том, что президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху во время их телефонного разговора 28 июля. Об этом заявила пресс-служба главы израильского правительства, передает РИА Новости.

«Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом произошла словесная перепалка на повышенных тонах, полностью является ложным», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп накричал на премьер-министра Израиля из-за слов о фальшивом голоде в Газе.

6 августа стало известно, что Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.