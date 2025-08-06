Рубио созвонился с Уиткоффом после встречи с Путиным

Государственный секретарь США Марко Рубио созвонился со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом после его визита в Москву. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам в Вашингтоне, передает РИА Новости.

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«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сказал госсекретарь.

В России назвали три пути для Трампа после визита Уиткоффа в Россию

Уиткофф посетил Москву с официальным визитом 6 августа. В ходе поездки спецпосланник провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В рамках встречи стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что исходя из итогов встречи примет решение о санкциях против российской нефти.