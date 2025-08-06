Великобритания может стать главным бенефициаром в случае начала масштабного конфликта, в который будут втянуты Россия, США и ЕС. Уже обнародован план британской провокации, которая в случае успеха могла привести весь мир к ядерному апокалипсису, отметила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

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Ранее Служба внешней разведки России сообщила о том, что Великобритания планирует провести диверсию против судов с российской нефтью, ущерб от которой позволит объявить транспортировку энергоресурсов из России угрозой всему международному судоходству. После чего любые «подозрительные» суда будут досматриваться в международных водах и конвоироваться в порты государств-членов НАТО.

Также Лондон рассчитывал после провокации, которую собирался поручить украинским силовикам, добиться от США введения жестких вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов.

«Ближайшая задача провокации чисто экономическая - дать Вашингтону предлог обрубить мировой экспорт русских углеводородов. Но если «пранк выйдет из-под контроля», британцы исполнят свою заветную мечту - втянут США в военное противостояние с Россией», - отметила обозреватель.

По ее мнению, Лондон является главным интересантом третьей мировой войны и готов ее начать, так как экономика страны «надорвана, а немалая часть населения влачит полуголодное существование».

«Более того, если Трамп бросит Украину и, как и планировал, переключится на Китай, это разорит Британию окончательно. Поэтому на острове пытаются сделать все, чтобы прямо сейчас превратить украинский конфликт в мировой», - подчеркивается в статье.

Россию уже не раз пытались сделать жертвой провокации, напомнила Виктория Никифорова, однако до этого организаторы старались не переступать ту грань, за которой военное столкновение более чем реально. Однако сейчас ситуация более серьезная, считает она.

Напомним, что в Великобритании на фоне санкционного давления на Россию из-за Украины наблюдался существенный рост стоимости жизни. А британские пенсионеры упрекали власти за то, что они помогали Киеву в разгар энергетического кризиса в стране, который поставил на грань голода сотни людей.

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При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако переговорный процесс в итоге был прерван по инициативе украинской стороны. В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».