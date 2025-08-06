Стали известны выплаты украинским беженцам в Европе

Бельгия предоставляет украинским беженцам самые высокие в Европе ежемесячные выплаты — до €1100 на человека. Такие данные приводит Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) (DW) по итогам анализа систем поддержки в шести странах ЕС.

Согласно исследованию, одинокие взрослые беженцы в Бельгии получают €1100 в месяц, бесплатную медицинскую страховку, а также право на государственное жилье.

В Германии размер пособия (Bürgergeld) составляет €563 с компенсацией аренды и медициной. Польша ограничивается выплатами €190 только семьям с детьми, но предоставляет доступ к работе и бесплатной медпомощи. В Венгрии базовое пособие — €55 (+€34 на ребенка), при этом с 2024 года выходцы с Западной Украины лишены права на бесплатное размещение. В Швеции выплачиваются суточные (€190 взрослым/€140 детям), а в Великобритании поддержка адресная — преимущественно для детей и пенсионеров.

«Бельгийская система выделяется максимальными гарантиями: здесь беженцы получают в два раза больше, чем в Германии, и в 20 раз больше, чем в Венгрии», — констатирует издание.

Как писала газета The Guardian, власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий.