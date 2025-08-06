Жители Хиросимы протестуют против ядерного оружия в годовщину бомбардировки

В Хиросиме сотни человек посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки города. Об этом пишет газета «Известия».

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По данным СМИ, жители потребовали полного отказа от ядерного оружия и прекращения вооруженных конфликтов. На митинге также присутствовали местные правоохранители.

В это же время на противоположной стороне Парка мира проходила официальная церемония памяти, пишет издание.

До этого сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Мэр Хиросимы упомянул Соединенные Штаты только в контексте государств, которые обладают атомным оружием.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в рамках общения с прессой заявила, что 6 августа отмечается «торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим народ Хиросимы и их послания мира и надежды».