Президент США Дональд Трамп приводит к новой эскалации с Россией из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна и документов по его делу. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Напомним, что «файлы Эпштейна» — документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В них фигурируют имена известных политиков, которые якобы посещали его остров и имели связи с девушками. В преддверии выборов 2016 года Трамп обещал обнародовать документы, однако после победы в 2024 году многие материалы были засекречены — это породило слухи о возможной связи политика с Эпштейном и его окружением.

Недавно Трамп выражал недовольство по поводу работы своих подчиненных, которые, по его мнению, не могут эффективно справиться с последствиями этого скандала. Издание отмечает, что слова об отправке атомных подлодок «ближе к России» может восприниматься как попытка отвлечь внимание от внутренних проблем.

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Вместе с тем вопрос о том, насколько серьезна угроза, остается открытым. По мнению экспертов, конфронтация между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным не имеет четких военных и политических оснований, представляя риторический трюк. В итоге напряженность может быть использована для внутренней политики, тогда как реальная угроза ядерного конфликта кажется маловероятной. Однако действия американского лидера могут иметь долгосрочные последствия для международной стабильности.