США сравнили с загнавшей себя в тупик акулой из-за действий Трампа

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву — вынужденная благодетель, заявил политолог Рафаэль Ордуханян. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможные итоги встречи, а также сравнил Америку с загнавшей себя в тупик акулой.

Ранее The New York Post сообщила, что США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России. По словам источника газеты, администрация Трампа «настойчиво добивается сделки», и этот вариант для Америки более предпочтителен.

Неизвестно, какое предложение привез в Москву Уиткофф, непонятно, с чем приедет в Киев спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг, однако ясно, что американцы сами загнали себя в достаточно сложное положение, отметил политолог.

А когда акула загоняет себя в сложную ситуацию, она начинает делать непонятные телодвижения: может кого-то ранить, кого-то укусить. Так что, как вы понимаете, здесь все что угодно может быть. Надо чуть-чуть подождать

По словам Ордуханяна, Трамп совершил главную ошибку, испортив отношения фактически со всеми, даже с кем не стоило.

«Недавно было выступление [экс-постпреда США при ООН] Никки Хейли, которая справедливо заметила — несмотря на то, что она открытая русофобка — что нельзя портить отношения абсолютно со всеми. Если уж ты идешь войной на Китай, надо хотя бы оставлять запасной ход к Индии, потому что тут недавно уже чисто экономические вопросы возникли, а Индия стала крупнейшим производителем смартфонов после Китая. То есть здесь нужно было, конечно, дифференцированно подходить. Трамп просто потерял меру со своими тарифами, какими-то непонятными претензиями», — поделился американист.

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Если раньше американские тарифы имели какой-то финансово-экономический смысл, то сейчас они уже бьют по интересам самих США, указал собеседник «Ленты.ру».

«Эти игрища с ценами на нефть до добра не доведут. В конечном итоге это вызовет поднятие цен, а это значит поднятие цен для Евросоюза. Это уже станет Евросоюзу покупать энергоносители невыгодно. То есть там будет такая цепная реакция по всей цепочке поставок, и здесь уже фактически вокруг Трампа не останется ни одной страны, которая в какой-то степени, хотя бы формально, могла бы быть заинтересована в элементарных результатах. То есть здесь сейчас абсолютный сумбур», — высказался эксперт.

Приезд Уиткоффа в Москву — это попытка Трампа спасти самого себя, полагает Ордуханян. Если он не договориться с Россией и будут введены санкции, то они ударят и по США, отметил политолог.

«Если Уиткофф привез какой-то реалистичный план, в чем я очень сомневаюсь, то тогда он может по крайней мере соскочить с иглы противостояния с Россией, с Индией, с Бразилией и с Китаем, сказать: Россия все решила, поэтому остальные расслабьтесь. То есть он моментально решает свои проблемы, поэтому это вынужденная благодетель», — обозначил Ордуханян.

Эти визиты его представителей, я надеюсь, в какой-то степени осознание того тупика, в который себя загнал Трамп, но в целом у меня пессимистичный прогноз

Ранее Уиткофф прибыл в Москву. Известно, что в аэропорту его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позднее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.