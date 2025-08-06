Раскрыт вероятный исход визита спецпосланника Трампа

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может завершиться неудачно и не привести к каким-то конкретным результатам. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его оценке, Россия сейчас имеет преимущество на фронте и не готова к серьезным уступкам. Санкции США в свою очередь не способны заставить ее отказаться от намеченных целей. В то же время введение жестких пошлин может серьезно испортить отношения США с Индией и Китаем — чего Трамп стремится избежать, заметил эксперт.

«Обе стороны на самом деле не хотели бы разрыва. Они хотят договориться, но Россия не может себе этого позволить до достижения своих целей», — заключил политолог, указывая на важность сохранение российско-американских контактов для обеих сторон.

На Западе обеспокоились уступчивостью спецпосланника США в переговорах с Россией

Ранее Алексей Наумов назвал цель визита Стивена Уиткоффа в Москву. По его мнению, и Россия, и США хотят избежать окончательного разрыва и поэтому сохраняют каналы коммуникации.