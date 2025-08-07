Зеленский сделал громкое заявление о завершении украинского конфликта

Владимир Зеленский заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

© Алексей Коновалов/ТАСС

Сообщение украинский лидер опубликовал в преддверии потенциальной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также глава киевского режима выразил благодарность всем, кто ему помогает. Не назвав конкретных партнеров, он добавил, что несколько возможных форматов встреч для достижения мира в настоящее время обсуждаются.

По словам Зеленского, речь идет о двусторонних и одних трехсторонних переговорах.

Ранее Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским. При этом глава российского государства отметил, что для такой встречи должны быть созданы определенные условия, до которых пока далеко.

Также ранее в Госдуме заявили, что переговоры Путина и Трампа на ход специальной военной операции не повлияют.