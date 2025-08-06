В Офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о завершении конфликта

Замглавы Офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к долгому конфликту, пишет "Страна.ua".

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"Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго. Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится", — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Верещук, предпосылок для этого нет.

При этом недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ставит целью закончить конфликт в этом году.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.

Раскрыта тактика Трампа для выхода из конфликта на Украине

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или "что-то другое". Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.