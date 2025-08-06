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США поддерживали этнические чистки сербов в Хорватии

Малоизвестные документы свидетельствуют о том, что этнические чистки сотен тысяч сербов, проведенные в ходе операции «Буря», были заранее одобрены американским руководством, в чем высокопоставленный американский дипломат Ричард Холбрук заверял хорватского лидера. Об этом пишет The Grayzone.

Американское издание напомнило, что 4 августа 2025 года исполнилось 30 лет со дня начала операции хорватских националистов в находящихся под защитой ООН районах самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Операция привела к тому, что до 350 тысяч этнических сербов бежали и больше никогда не вернулись в свои дома.

При этом занимавший в то время пост помощника госсекретаря в администрации президента Билла Клинтона Ричард Холбрук уверял хорватское руководство, что США готовы «публично выражать озабоченность ситуацией, но приватно – «вы знаете наш истинный курс».

«Этническая напряженность, разожженная НАТО в регионе, до сих пор тлеет и используется для оправдания перманентной оккупации», - констатируется в статье.

Демократы обвинили Трампа в «потере рычагов давления» на Путина

Сенаторы-демократы развернули «кампанию по принуждению президента США Дональда Трампа» выполнить свою угрозу о введении масштабных санкций в отношении России, опубликовав отчет с обвинениями в том, что нынешний американский лидер «утратил рычаги давления» на своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post.

В документе, работу над которым курировали сенаторы Элизабет Уоррен и Джинн Шейхин, подчеркивается, что Трамп проигнорировал санкции своего предшественника против российской экономики и позволил Кремлю восстановить военный потенциал и затянуть боевые действия на Украине.

«Доклад сенаторов-демократов представляет собой попытку представить срок, назначенный Трампом на пятницу, как референдум по его политике в отношении России», - констатирует газета.

Индия ответила США и ЕС

Индийские власти и оппозиция совместно раскритиковали США и ЕС, заявив, что они совершают «необоснованную стигматизацию» страны за экономическое сотрудничество с Москвой, при том, что «сами ведут торговлю с Россией», отмечает Money.pl.

Польское издание обратило внимание на то, что совместное заявление правящей Индийской народной партии (БДП) и основной оппозиционной группы Конгресс, «является редким в индийской политике проявлением единства и сотрудничества».

«Комментируя обвинения США и ЕС с одной стороны и Индии с другой, вице-президент БДП Байджаянт Джей Панда (Baijayant Jay Panda) сослался на цитату американского дипломата эпохи холодной войны Генри Киссинджера и написал в соцсети: "Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом - смертельно"», – говорится в статье.

«Плохая новость для Украины»: Россия усилила атаки с использованием Су-57

Россия все чаще использует в украинском конфликте новейшие истребители Су-57, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и это «очень плохая новость для украинской армии», констатировал польский интернет-портал Interia.

По данным журналистов, ранее Су-57 использовались эпизодически, так как Москва опасалась, что они могут попасть в руки Вооруженных сил Украины и экспертов НАТО. Но сейчас ситуация изменилась.

«Россия атакует группами этих машин, которые призваны защищать друг друга. (…) Использование на Украине Су-57 имеет и показательный эффект. Россия хочет начать продавать свой самый мощный истребитель, но для того, чтобы это было возможно, нужно продемонстрировать, что он идеально подходит для реалий войны XXI века», - говорится в статье.

Белоруссия может ввести военное положение из-за конфликта в Украине

Министерство обороны Белоруссии инициировало изменения законодательства о военном положении, предложив уточнить перечень внешних угроз. В качестве одного из оснований рассматривается вооруженная агрессия против Союзного государства, а значит не только против Белоруссии, но и против России, пишет азербайджанское издание Haqqin.az.

По данным издания, законопроект уже направлен в Палату представителей. В случае его принятия, появятся юридические основания «для официального объявления военного положения в Белоруссии даже в случае военных действий за пределами ее территории, что способно повлиять на общий уровень напряженности и стабильности в регионе», уверены журналисты.