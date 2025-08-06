Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством

ТАСС

Украине нет места в Евросоюзе, поскольку она не входит в число цивилизованных государств. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с отказом украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва на военную службу.

Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством
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Глава МИД отметил, что если бы нечто подобное произошло "в нормальной, цивилизованной стране", то виновные уже давно были бы наказаны. А что происходит на Украине?

"Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств", - заявил Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Украинские власти "практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, одобренным, заказанным и управляемым государством процессом", сказал министр.

По его словам, руководство Евросоюза также хранит молчание по поводу убийства 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область), имевшего наряду с украинским венгерское гражданство.

"Таким образом, Брюссель признает, что он потворствуют этому, одобряет это и все это происходит с его молчаливого согласия и при его негласной поддержке", - добавил Сийярто.

По сообщениям из Киева, Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься делом Шебештьена, утверждая, будто не располагает для этого достаточными доказательствами. Родственники погибшего рассказали в соцсетях, что в середине июня он был схвачен на улице в Берегово украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе.

Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за нарушения прав человека во время насильственной мобилизации, и официально предложила Евросоюзу сделать то же самое. Будапешт напомнил Брюсселю, что доказательства жестокостей украинских властей в ходе принудительного призыва на военную службу содержатся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти о положении на Украине.