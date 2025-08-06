Украине нет места в Евросоюзе, поскольку она не входит в число цивилизованных государств. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с отказом украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва на военную службу.

Глава МИД отметил, что если бы нечто подобное произошло "в нормальной, цивилизованной стране", то виновные уже давно были бы наказаны. А что происходит на Украине?

"Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств", - заявил Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

Украинские власти "практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, одобренным, заказанным и управляемым государством процессом", сказал министр.

По его словам, руководство Евросоюза также хранит молчание по поводу убийства 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область), имевшего наряду с украинским венгерское гражданство.

"Таким образом, Брюссель признает, что он потворствуют этому, одобряет это и все это происходит с его молчаливого согласия и при его негласной поддержке", - добавил Сийярто.

По сообщениям из Киева, Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься делом Шебештьена, утверждая, будто не располагает для этого достаточными доказательствами. Родственники погибшего рассказали в соцсетях, что в середине июня он был схвачен на улице в Берегово украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе.

Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, ответственных за нарушения прав человека во время насильственной мобилизации, и официально предложила Евросоюзу сделать то же самое. Будапешт напомнил Брюсселю, что доказательства жестокостей украинских властей в ходе принудительного призыва на военную службу содержатся в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти о положении на Украине.