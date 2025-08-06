WP резко оценила заявления Трампа о выборах в Техасе

В Техасе уникальность межпартийных разногласий вокруг изменения границ избирательных округов, как отмечается в публикации газеты Washington Post (WP), заключается в беззастенчивости заявлений президента США Дональда Трампа. В публикации говорится, что хозяин Белого дома не скрывает своей цели улучшить электоральные перспективы Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс.

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Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в указанном штате в преддверии промежуточных выборов 2026 года в Конгресс.

Попытка Техаса изменить границы – вовсе не первый случай, когда доминирующая партия штата пытается их перекроить ради получения преимущества над конкурирующей партией, отмечается в публикации.

«Это, пожалуй, самый беззастенчивый шаг, - упрекнули президента. - Трамп прямо признал, что новая карта призвана укрепить его политические позиции».

Газета отмечает: действия республиканцев в Техасе были восприняты представителями демократов как акт войны, а сами события WP оценила как "новейший кризис американской демократии".