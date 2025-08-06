В США заявили о скорой эскалации украинского конфликта

8 августа произойдет сильная эскалация конфликта на Украине. Об этом в эфире Moats.TV заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Интервью опубликовано на YouTube-канале.

Напомним, что 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Он заявил, что если к этой дате соглашение между сторонами не будет достигнуто, то он введет новые санкции и пошлины против РФ и стран, которые закупают у Москвы нефть.

«Что произойдёт 8 августа? У меня такое чувство, что президент объявит о санкциях. Они не будут 500-процентными. Цифра будет варьироваться от 25 до 100 процентов против стран, покупающих нефть», — заявил Риттер.

При этом он отметил, что Китай уже заявил, чтобы Трамп «не терял бдительности». Кроме того, КНР не станет платить 100-процентный налог и примет ответные меры при необходимости. Индия также заявила, что продолжит покупать нефть у России, что стало неожиданностью — обычно страна мягче реагировала на давление со стороны США. Схожее мнение высказала и Бразилия.

«Я думаю, есть еще один аспект, который мы, вероятно, увидим 8 августа: мы начнем атаковать конфискованные российские активы. И, думаю, вы увидите определённую изобретательность в том, как мы заберём эти активы и направим эти средства на поддержку Украины», — заявил Риттер.

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По словам бывшего разведчика, это будет «серьезная эскалация», поскольку это «откровенное воровство».