Раскрыта цель нового президента Польши

Новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен сделать ставку на развитие военного сотрудничества с США для того, чтобы закрепить за страной роль регионального лидера.

Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Польша стремится благодаря этому сотрудничеству стать региональным лидером и управлять определенными процессами», — прокомментировала Еремина.

При этом аналитик отметила, что новый президент Польши скептически относится к большинству европейских партнеров и соседей, несмотря на поддержку НАТО. Также она подчеркнула его одинаково негативный настрой как к России, так и к Украине.

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6 августа избранный президент Польши Кароль Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. При этом, согласно опросу, более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером.